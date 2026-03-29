Umut Işığım filminin başrolleri belli oldu! Umut Işığım filminin konusu ne? Tamer Levent ile Alp Navruz'dan sürpriz proje

Yönetmen koltuğunda Hakan Kerim Karademir'in oturduğu 'Umut Işığım' filmi, usta isim Tamer Levent ile başarılı oyuncu Alp Navruz'u başrolde buluşturuyor. Baba-oğul odaklı gerçekleşecek olan yeni proje izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırıyor. Önümüzdeki yaz setlere çıkması planlanan Umut Işığım, uluslararası birden fazla sayıda gerçekleştirilecek olan festivalde seyircisiyle buluşmaya hazırlanacak.

Sinema sektörünün başarılı yapımlarından biri olması hedeflenen Umut Işığım filmi, ilgi çeken senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başrolünde Alp Navruz ile Tamer Levent'in oynayacağı filmde; yıllardır deniz fenerinde görev yapan yalnız ve inatçı bekçi Kerim'in, şehrin şahşahlı yaşantısına ayak uydurup ailesinden uzaklaşan oğlu Eyüphan ile yıllar sonra bir araya gelip gireceği duygusal hesaplaşmalar gözler önüne serilecek.

Yaz sezonu projeleri arasında bir sinema filmi görüşmesi daha yaptığı bilinen karizmatik oyuncu Alp Navruz’un tabii platformunda yayınlanacak “Şule” dizisinin çekimleri nihayet sonlandı.

Çekimi geçen hafta biten Şule dizisinin galasının mayıs sonunda yapılacağı biliniyor.