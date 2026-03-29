Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Umut Işığım filminin başrolleri belli oldu! Umut Işığım filminin konusu ne? Tamer Levent ile Alp Navruz'dan sürpriz proje

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği ve yaz ayında vizyonda olması planlanan Umut Işığım filminin başrol oyuncuları ekranların usta oyuncusu Tamer Levent ile Alp Navruz olacak.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 18:18

Yönetmen koltuğunda Hakan Kerim Karademir'in oturduğu 'Umut Işığım' filmi, usta isim Tamer Levent ile başarılı oyuncu 'u başrolde buluşturuyor. Baba-oğul odaklı gerçekleşecek olan yeni proje izleyiciler arasında şimdiden merak uyandırıyor. Önümüzdeki yaz setlere çıkması planlanan Umut Işığım, uluslararası birden fazla sayıda gerçekleştirilecek olan festivalde seyircisiyle buluşmaya hazırlanacak.

Film, yıllardır deniz fenerinde görev yapan baba Kerim ile şehir hayatına ayak uydurup ailesinden uzaklaşan oğlu Eyüphan arasındaki duygusal hesaplaşmaları konu alacak.
UMUT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Sinema sektörünün başarılı yapımlarından biri olması hedeflenen Umut Işığım filmi, ilgi çeken senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başrolünde Alp Navruz ile Tamer Levent'in oynayacağı filmde; yıllardır deniz fenerinde görev yapan yalnız ve inatçı bekçi Kerim'in, şehrin şahşahlı yaşantısına ayak uydurup ailesinden uzaklaşan oğlu Eyüphan ile yıllar sonra bir araya gelip gireceği duygusal hesaplaşmalar gözler önüne serilecek.

BAŞROL OYUNCUSU ALP NAVRUZ'UN BİR DİĞER YENİ FİLMİ ŞULE’NİN GALA TARİHİ BELLİ OLDU!

Yaz sezonu projeleri arasında bir sinema filmi görüşmesi daha yaptığı bilinen karizmatik oyuncu Alp Navruz’un tabii platformunda yayınlanacak “Şule” dizisinin çekimleri nihayet sonlandı.

Çekimi geçen hafta biten Şule dizisinin galasının mayıs sonunda yapılacağı biliniyor.

