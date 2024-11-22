Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı! "Durumum yok"

22 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:53

Oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün gerçekleşti. Boşanamayan ünlü çiftin nafaka anlaşmazlığı yaşadığı ortaya çıktı.

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Adanalı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinde rol alan oyuncu Umut Oğuz ile Tilda Oğuz 2018 yılında evlenmiş ve oğulları Dora'yı da 2019 yılında kucaklarına almıştı. Çift yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası ayrılık kararı aldı boşanma​ davası açtı. Dün gerçekleşen boşanma davasında sonuç çıkmadı ve ünlü çift boşanamadı.

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA​ KRİZİ ORTAYA ÇIKTI

5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti. Umut Oğuz'un davanın reddini isteyerek müvekkilinin boşanmak istemediğini belirtti.