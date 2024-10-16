Umut Oğuz, kendisini Metin Yıldız ile karıştıran genç kızı böyle trolledi

16 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:01

Oyuncu Umut Oğuz gittiği kafede kendisini Alemin Kralı dizisinden tanıdığını söyleyen genç kızı böyle trolledi. Ailemin Kralı dizisinde rol almayan Umut Oğuz, kendisini Metin Yıldız ile karıştıran kişiye yaptığı

Emret Komutanım, Adanalı, Acı Hayat gibi yapımlarda rol alan Umut Oğuz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini gülümsetti. Kendisini başka bir oyuncuyla karıştıran genç kızı trolleyen Umut Oğuz, hem takipçilerini hem de genç kızı kahkahaya boğdu.

UMUT OĞUZ HAYRANINI BÖYLE TROLLEDİ

Gittiği kafede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç kızla sohbet eden oyuncu​ Umut Oğuz, kendisini nereden tanıdığını sorması üzerine "Alemin Kralı" cevabını aldı. Genç kızın kendisini Metin Yıldız ile karıştırdığını anlayan Umut Oğuz, esprileriyle güldürdü. Video sonunda genç kıza gerçeği söyleyen oyuncu, takipçilerini güldürdü.

UMUT OĞUZ KİMDİR?

2 Temmuz 1977, Ankara​ doğumlu Umut Oğuz, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Bölümünü bitirdi. Otellerde barmenlik yaparken komik bulunup animasyon ekibine dahil edildi. Daha sonra Ahmet Gülhan'ın kendisini keşfetmesiyle 1999 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayıp birçok tiyatroda rol aldı. 2008 yılında Adanalı dizisinde Fiko karakteriyle popüler oldu.