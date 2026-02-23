Ufuk Özkan, Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla zorlu bir karaciğer ameliyatına girdi. 11 saat süren ameliyatın ardından hem Ufuk Özkan, hem de Salih Kıvırcık taburcu edildi. Evde tedavi süreci devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan yaşadıklarını bir video halinde yayınladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini paylaştı: Rabbim kimseyi umutsuzlukla sınamasın Aktör Ufuk Özkan, Salih Kıvırcık'tan karaciğer nakli ameliyatı sonrası taburcu olurken, kardeşi Umut Özkan sürecin duygusal anlarını paylaşarak organ bağışının önemini vurguladı. Ufuk Özkan, Salih Kıvırcık'tan aldığı karaciğerle 11 saat süren başarılı bir nakil ameliyatı geçirdi. Hem Ufuk Özkan hem de donör Salih Kıvırcık hastaneden taburcu edildi ve evde tedavi süreçleri devam ediyor. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ameliyat öncesi ve sonrası yaşanan duygusal süreci bir video ile paylaştı. Paylaşımlarda, organ bağışının önemi ve bu konudaki bilinçlendirme çabalarına dikkat çekildi. Ufuk Özkan, donörü Salih Kıvırcık ile birlikte son halini sosyal medyada paylaşarak sevenlerini mutlu etti.

UFUK ÖZKAN'IN ZORLU VE DUYGUSAL TEDAVİ SÜRECİ

Umut Özkan yayınladığı videoda, "Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı. Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak. Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye… Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun" dedi.

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor” diye konuştu.

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİ SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından donör olan Salih Kıvırcık ile karesini paylaşarak sevenlerini mutlu etti. Hastanede tedavi sürecinde olan Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ile görüntülü konuşmasını paylaştı. Mehtap Bayri paylaşımına "Çok özlem, bin şükür. Ziyaret iznimiz yoksa çözümü bulduk yaşasın" notunu düştü.