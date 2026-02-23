Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini paylaştı: Rabbim kimseyi umutsuzlukla sınamasın

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan, 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatının ardından taburcu oldu. Zorlu bir süreç geçiren Ufuk Özkan, son olarak organ bağışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, ameliyat sürecinde bir an olsun abisinin yanından ayrılmayan kardeşi Umut Özkan, yaşadıkları süreci duygusal bir video ile paylaştı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 18:09

, Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla zorlu bir karaciğer ameliyatına girdi. 11 saat süren ameliyatın ardından hem Ufuk Özkan, hem de Salih Kıvırcık taburcu edildi. Evde tedavi süreci devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan yaşadıklarını bir video halinde yayınladı.

UFUK ÖZKAN'IN ZORLU VE DUYGUSAL TEDAVİ SÜRECİ

Umut Özkan yayınladığı videoda, "Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı. Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak. Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye… Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun" dedi.

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini paylaştı: Rabbim kimseyi umutsuzlukla sınamasın

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor” diye konuştu.

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini paylaştı: Rabbim kimseyi umutsuzlukla sınamasın

UFUK ÖZKAN'IN SON HALİ SEVENLERİNİ MUTLU ETTİ

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından donör olan Salih Kıvırcık ile karesini paylaşarak sevenlerini mutlu etti. Hastanede tedavi sürecinde olan Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ile görüntülü konuşmasını paylaştı. Mehtap Bayri paylaşımına "Çok özlem, bin şükür. Ziyaret iznimiz yoksa çözümü bulduk yaşasın" notunu düştü.

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın tedavi sürecini paylaştı: Rabbim kimseyi umutsuzlukla sınamasın
