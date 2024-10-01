Ünlü Amerikalı aktör 48 yaşında öldü! Nadir görülen bir kanser türünün pençesindeydi

01 Ekim 2024 07:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 07:33

Hello, Dolly!”, “Waitress” ve “The Book of Mormon” gibi yapımlardaki çalışmalarıyla tanınan Tony ödüllü Broadway aktörü Gavin Creel, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Tony ödüllü Gavin Creel, eşi Alex Temple Ward'un doğruladığı üzere, nadir yumuşak doku kanseri nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybetti. Creel'in temsilcisi Matt Polk, tarafından duyurulan ölüm ilanında, "Ödüllü bir Broadway yıldızı olarak, sahnedeki rollerine bastırılamaz bir canlılık, tutku ve sınırsız bir enerji getirirken, sahne dışındaki zamanını savunuculuk ve topluluk oluşturmaya adadı" ifadesi yer aldı.

2002 YILINDA YILDIZINI PARLATTI

CNN International'da yer verilen ölüm ilanında Creel'e Temmuz 2024'te nadir görülen ve agresif bir sarkom (yumuşak tdoku kanseri) türü teşhisi konduğu ve ünlü oyuncunun Memorial Sloan Kettering'de tedavi gördüğü belirtildi. Ohio, Findlay doğumlu Creel, Broadway'deki ilk çıkışını 2002 yılında "Thoroughly Modern Millie" adlı oyunun sahne prodüksiyonunda Jimmy Smith rolünü canlandırarak yaptı. Bu performansı Creel'e müzikal kategorisinde başrolde en iyi aktör performansı dalında ilk Tony Ödülü adaylığını getirdi.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Daha sonra Broadway ve West End'deki birçok büyük prodüksiyonda hem komedi hem de dram rollerinde oynadığı rolle tanınan, sahnenin çok sevilen bir yıldızı haline geldi.

Creel, 2009 yılında Broadway'de yeniden sahnelenen "Hair" oyununda Claude Hooper Bukowski rolüyle ikinci Tony adaylığını kazandı. 2014 yılında "The Book of Mormon"daki Elder Price rolüyle müzikalde en iyi erkek oyuncu dalında Olivier Ödülü kazandı.

Creel, 2017 yılında “Hello, Dolly!”nin yeniden canlandırılmasında Cornelius Hackl rolüyle ilk Tony Ödülü'nü kazandı. Yapımda Bette Midler ve David Hyde Pierce ile birlikte rol aldı.

Creel, 2019 Broadway prodüksiyonunda Sara Bareilles'in "Waitress" adlı oyununda Dr. Pomatter rolünü oynadı ve 2020'de Londra'nın West End'inde rolü tekrarladı.

Creel ve Bareilles, 2022'de Sondheim ve James Lapine'in "Into the Woods" adlı Broadway prodüksiyonunda yan yana göründüklerinde yeniden bir araya geldiler.

Creel'in geride annesi Nancy Clemens Creel, babası James William Creel, kız kardeşleri Ward ve köpeği Nina kaldı.