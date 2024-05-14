Ünlü caz sanatçısı David Sanborn hayatını kaybetti

14 May 2024 11:02 - Güncelleme : 14 May 2024 11:08

Dünyaca ünlü caz sanatçısı saksafoncu David Sanborn 78 yaşında, Kansere yenik düştüğü öğrenilen Sanborn, 6 kez Grammy ödülü kazanmış, 8 altın albüm ve 1 platin albüm rekoruna sahip olmuştu.

CEHENNEM SİLAHI SERİSİNDE DE BOY GÖSTERMİŞTİ

Müziğin yanı sıra sinemada da boy gösteren Sanborn, Bill Murray'in Scrooged ve Magnup PI filmlerinde rol almıştı. Sanborn, kült yapımlardan biri olan Cehennem Silahı serisinin 2., 3. ve 4. filmlerine de boy göstermişti.

PROSTAT KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Sanborn'un prostat kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi. 2018'de kanser olmasına rağmen konserilerine d evam eden Sanborn'un 2025'e planlanmış konserleri de bulunuyordu.

Sanborn özellikle saksafonu rock'n roll'a geri getirmesiyle övülüyordu.