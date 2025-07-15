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 | Dilek Ulusan

Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!

Türk edebiyatının usta ismi Pınar Kür hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yekta Kopan, "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı" dedi.

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Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:57

Türk edebiyatının usta kalemlerinden yazar, akademisyen ve çevirmen Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi televizyoncu ve yazar Yekta Kopan, sosyal medya hesabından duyurdu. Kopan, paylaşımında "Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ HAYATINI KAYBETTİ

Kopan, ayrıca "Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" açıklamasını da yaptı.

Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!

PINAR KÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1943 yılında Bursa'da doğan Pınar Kür, Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından biri olarak kabul edilir. Sanatçı bir aileden gelen Kür'ün annesi, yazar ve öğretmen İsmet Kür; babası ise Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür idi. Pınar Kür, edebiyat alanındaki katkılarının yanı sıra 2013 yılı Mayıs ayında düzenlenen Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.

Ünlü edebiyatçı Pınar Kür hayatını kaybetti!

Oyuncu Can Kolukısa ile yaptığı evlilikten, babası gibi sinema ve televizyon dünyasında yer alan Emrah Kolukısa adlı oğlu dünyaya geldi.

ETİKETLER
#ölüm
#Pınar Kür
#Edebiyat
#Türkiye Edebiyatı
#Ölüm Haberleri
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