Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi

29 May 2024 13:43 - Güncelleme : 29 May 2024 13:43

Ünlü fenomen Ala Tokel yakın arkadaşı Danla Biliç kameralara takıldı. Her paylaşımıyla olay fenomenlere milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar da eşlik etti.

ALA TOKEL ÜNLÜ FUTBOLCUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Fenomen Ala Tokel ile Danla Biliç geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ligue 1 ekibi Stade Rennais'den kiralık olarak Ligue 2 ekibi Troyes'te forma giyen Doğan Alemdar da fenomenlere eşlik etti.