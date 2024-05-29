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Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 13:43 - Güncelleme : 29 May 2024 13:43

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile Danla Biliç, milli takım forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile görüntülendi.

Ünlü fenomen Ala Tokel yakın arkadaşı Danla Biliç kameralara takıldı. Her paylaşımıyla olay fenomenlere milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar da eşlik etti. 

ALA TOKEL ÜNLÜ FUTBOLCUYLA GÖRÜNTÜLENDİ 

Fenomen Ala Tokel ile Danla Biliç geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Ligue 1 ekibi Stade Rennais'den kiralık olarak Ligue 2 ekibi Troyes'te forma giyen Doğan Alemdar da fenomenlere eşlik etti. 

Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi - 1. Resim

Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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