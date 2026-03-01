Ünlü fenomen Marvin Achi'den takipçilerine çağrı: Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz

Dünyanın dört bir köşesine giderek deneyimlerini sosyal medyadan paylaşan fenomen Marvin Achi, son olarak İstanbul'u ziyaret etti. Türkiye'ye hayran kaldığını belirten Achi, hatta kaldığı otelin balkonuna Türk bayrağı astı.

MARVIN ACHI, TÜRKİYE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

28 Şubat tarihinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 1 hafta kalan fenomen Marvin Achi, ilk olarak Taksim ve Kapalı Çarşı'yı gezdi. İstanbul'un tarihi güzelliklerini de gezen ve kayıt altına alan Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.

İçerik Üreticisi Marvin Achi, "Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım" dedi.

Achi sosyal medya hesabından da uzun uzun videolar paylaşarak tüm takipçilerini "Türkiye'ye gelmelisiniz" diyerek uyardı. Achi yüklediği videoda dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.