Ünlü futbolcu Çağlar Söyüncü evliliğe ilk adımı attı

21 May 2024 11:04 - Güncelleme : 21 May 2024 11:04

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandırmıştı. Söyüncü sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurdu. Ünlü futbolcuya tebrik mesajı yağdı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

Çağlar Süyüncü, dün akşam gerçekleşen törenle sevgilisi ile nişanlandı. Çiftin törenine, Cengiz Ünder, Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi isimler katıldı. Çiftin sosyal medyada paylaşıma Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Hasan Can Kaya, Fettah Can gibi ünlü isimlerden tebrik mesajı yağdı.