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 | Suat Vilgen

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

Son olarak Disney’in “Lilo & Stitch” adlı yeni live-action filminde rol alan 46 yaşındaki David Hekili Kenui Bell hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun kız kardeşi sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 06:44

Disney’in 23 Mayıs’ta gösterime giren “Lilo & Stitch” adlı canlı aksiyon filminde “Büyük Hawaiili Adam” karakteriyle izleyici karşısına çıkan David Hekili Kenui Bell, 12 Haziran’da hayatını kaybettiği açıklandı. 46 yaşındaki oyuncunun vefat haberi, kardeşi Jalene Kanani Bell tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. People dergisine konuşan polis yetkilileri, Bell’in ölümünün saat 14:26’da gerçekleştiğini açıkladı. Ölüm sebebi henüz netleşmemekle birlikte, rutin adli tıp soruşturmasının başlatıldığı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

MENAJERİ: “KALBİM KIRIK”

USA Today'in aktardığı habere göre Bell’in menajeri Lashauna Downie ise TMZ’ye yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü, “Bu haber bana da sosyal medya üzerinden ulaştı. Kalbim kırık, çok üzgünüm. David, sahip olduğum en iyi yeteneklerden biriydi. Gerçek anlamda ‘Aloha’nın ruhunu taşıyan, yumuşak huylu bir devdi” sözleriyle dile getirdi.

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

KIZ KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Jalene Kanani Bell, Facebook’ta yaptığı duygusal paylaşımda kardeşine şu sözlerle veda etti: “Tatlı, cömert, yetenekli, komik, zeki ve yakışıklı küçük kardeşim David H. K. Bell, bugün cennetteki babamızla birlikte olacak.”

Kardeşiyle ilk kez 18 yaşında tanıştığını belirten Jalene Bell, David’in hayatındaki en büyük sevgi kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Bell, paylaşımında “Bir babayla büyümedim ama David bana aradığım tüm koşulsuz sevgiyi verdi” diyerek onun sadece kendisine değil, tüm aile üyelerine karşı sevgi dolu biri olduğunu vurguladı.

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

HAWAII KÜLTÜRÜNÜN SESİYDİ

David Bell, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda Hawaii kültürünün tutkulu bir temsilcisiydi. Eğitimi Punahou ve Kalani okullarında alan Bell, üç dilde (İngilizce, Hawaii dili ve Pidgin) sahne performansları sergileyebiliyordu.

Ayrıca Kona Havalimanı’ndaki anons seslerinden biri olarak görev yapmış ve Kona Brewing Company’nin tanıtım yüzlerinden biri olmuştu. Oyuncu, “Lilo & Stitch” filminin gösteriminden önce ailesine açılış gecesi biletlerini ayarlamış ve hayranların film kostümleriyle salona gelmesinden duyduğu mutluluğu paylaşmıştı.

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

MAGNUM P.I.’DEN SON PAYLAŞIMINA

Daha önce “Magnum P.I.” ve “Hawaii Five-O” dizilerinde de rol alan David Bell’in IMDb sayfasına göre yapım sonrası sürecindeki “The Wrecking Crew” adlı filmde de rolü bulunuyordu.

30 Mayıs’ta yaptığı son sosyal medya paylaşımında ise yer aldığı Kona Brewing kampanyasının Pele Ödülü kazanmasından duyduğu gururu dile getirmişti.

Ünlü Hollywood oyuncusu hayatını kaybetti! Son filmi geçen ay vizyona girmişti

“SADECE OTURUP KONUŞABİLDİĞİMİZ O ANLARA ŞÜKREDİYORUM”

Bell’in ailesi, onun anısını yaşatmak için birlikte tıraşlanmış buz (shave ice) yemeye gittiklerini ifade etti. Jalene Bell, “Son kez oturup sadece sohbet ettiğimiz, bir içecek eşliğinde hayatı konuştuğumuz anlara şükrediyorum” sözleriyle kardeşine veda etti.

ETİKETLER
#hollywood
#disney
#Ölüm Haberi
#sinema oyuncusu
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