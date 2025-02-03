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Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses...

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 11:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:57
Ünlü isimler Hindistan&#039;da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses...

Ünlü isimler daha önce yapay zeka ile birlikte görünümlerinden farklı hale getirilip sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu sefer ise yapay zeka ile birlikte ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı olması durumunda nasıl olacakları yapay zeka ile birlikte gözler önüne serildi.

Türkiye'de şarkıcı ve oyuncu birçok isimler yapay zeka ile birlikte daha önce kilolu halleriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bu sefer ise ünlü isimler yapay zeka ile birlikte Hindistan'da doğup sokak satıcısı olsaydı nasıl  olurdu? sorusu cevap buldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin nasıl Hindistan'da sokak satıcısı olabileceklerinin görselleri...

Melisa Aslı Pamuk

Geçtiğimiz hafta anne olan Melisa Aslı Pamuk'un yapay zeka ile oluşturulan görseli Hindistan'da doğması ve sokak satıcısı olması üzerine oluşturuldu. 

Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - 1. Resim

Serdar Ortaç 

Serdar Ortaç, yapay zeka ile birlikte Hindistan'da sokak satıcı oldu. 

Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - 2. Resim

İbrahim Tatlıses

Konser vermeye başlayan İbrahim Tatlıses, yapay zeka ile birlikte Hindistan'da sokak satıcısı oldu. 

Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - 3. Resim

Bülent Ersoy

Yapay zeka ile birlikte Bülent Ersoy, Hindistan'da sokak satıcısı oldu. Oluşturulan görsellerde en çok konuşulan isim Bülent Ersoy oldu. 

Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - 4. Resim

Nurgül Yeşilçay 

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Nurgül Yeşilçay oyunculuk değil de Hindistan'da sokak satıcısı olsaydı nasıl olurdu? sorusunun cevabı yapay zekayla verildi. 

Ünlü isimler Hindistan'da sokak satıcısı oldu! Nurgül Yeşilçay, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses... - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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