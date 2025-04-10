Ünlü isimler Mattia Ahmet Minguizzi'nin davası için adliyede!

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin öldürülmesinin ardından bugün 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Mattia Ahmet Minguizzi'nin duruşması için adliyeye Onur Tuna, Ece Seçkin ve Belçim Bilgin gibi ünlü isimler akın etti.

24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Görülen davada 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Ahmet Mattia Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü duruşma salonuna, ünlü isimler de geldi.

ÜNLÜ İSİMLER AHMET MINGUIZZI İÇİN ADLİYEDE

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin görülen davada 2 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşması için Kartal Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Onur Tuna, Belçim Bilgin, Tanem Sİvar ve Ece Seçkin gibi isimler katılıd. Onur Tuna, “ Ahmet için buradayız.” diyerek Belçim Bilgin ile beraber davanın görüleceği adliye salonunun önene geldi.

ECE SEÇKİN AMERİKA'DAN GELDİ

Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Seçkin, Amerika'dan Mattia Ahmet Minguizzi'nin davası için döndüğünü belirterek, "Ahmet Mattia’nın duruşması için Amerika’dan yola çıktım. Sabah duruşma salonunun önünde bekliyor olacağım. Söz verdim ablacığım…Gerekirse senin için dünyayı ayağa kaldıracağız" dedei.