Ünlü isimlerden derbi tahmini! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ünlü isimler bugün oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması için tahminlerde bulundu. Şampiyonluk için sezonun en kritik maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı, ünlü isimleri de sardı.

Bugün saat 20.00'de oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe maçı RAMS Park'ta oynanacak. FB ile GS tarihinde 402. kez mücadele edecek. Derbi heyecanı ünlü isimleri de sardı.

Coşkun Sabah

"Bana skor tahmini sormayın. Hakemi Acun Ilıcalı’nın belirdiği bir maç için yorum yapamam."

Tolgahan Sayışman

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Tolgahan Sayışman'ın derbi tahmini: 2-1 Fenerbahçe kazanır.

Aslıhan Karalar

"Maçı 3-2 Galatasaray kazanır"

Burcu Kara

"Fenerbahçe’nin yenmesini çok istiyorum ama içimden bir ses 2-2 diyor."

Tülin Şahin

Fenerbahçeli Tülin Şahin, "Gönlümden Fenerbahçe geçiyor. 2-0 kazanırız." dedi.