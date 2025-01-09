Ünlü isimlerden Selim İleri paylaşımları! İclal Aydın, Hülya Koçyiğit, Ayşegül Aldinç

09 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:37

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Selim İleri'nin ölümü sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Bir süredir sağlık problemi yaşayan Selim İleri, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazar​, senarist​ ve eleştirmen Selim İleri'nin ölüm haberi sonrası ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi.

İCLAL AYDIN

"Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey... Gitmişsiniz. Siz de gitmişsiniz. Büyülü yazı ve düş dünyama, o şahane bahçeye açılan cam kapı kırıldı ve tüm cam kırıkları üstüme yağdı. Kahramanımdınız. Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz. Kalbim sızlıyor. Çok üzgünüm. İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Sizi tanımak ve son ana dek sevebilmek muhteşemdi. Yattığınız yer incitmesin... sizi çok seviyorum."

KEREM ALIŞIK

"Selim İleri... Kendi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı. Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat​ hafızasıydı... Biraz yalnızlık, biraz sonbahardı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Eylül hüznüydü gülümsemesinde... Sadri Alışıklı, Attila İlhan, Çolpan İlhan'lı Kanlıca gecelerinde göğün mavisinden çalıp o güzel sohbetlere katardı. Ayışığına batmış karabiber ağaçlarını iyi tanırdı. Kırık bir aşk hikayesiydi. Ama kimseyi kırmazdı. Şimdi o da gitti uzaklara, hepimizden bir şeyler alıp götürdü, hepimize bir şeyler bıraktı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun."

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA

"Ve elveda Selim İleri..."

ŞORAY UZUN

"Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Ülkemizin en özel yazarlarlarından biriydi. Çok naif, çok duygusal, çok çok iyi bir insandı. 'Her gece Bodrum', 'Cehennem Kraliçesi' edebiyatımızın en özel eserlerindendir. Kaleminin büyüklüğünü anlamak adına, sadece 'Kırık Bir Aşk Hikayesi' filminin senaryosu bile yeter. Oyunculuğa devam etmem hususunda çok büyük etkisi olmuştur. Onu tanıyan herkes çok özleyecek. Mekanı cennet olsun."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Edebiyat ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerini kaybetti. Gittiğin yerde mutlu ol, değerli Selim İleri. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kültür hayatımızı zenginleştiren bir kültür insanını; yazar, senarist, eleştirmen sevgili dostum Selim İleri’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Usta kaleminden çıkan hikâye, roman, deneme ve anı kitaplarıyla edebiyat dünyamızın en güçlü isimlerinden, senaryoları ve katkıda bulunduğu filmlerle Türk sinemasında hatırı sayılır izler bırakan Selim İleri. Ah canım dostum, 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük bir mutluluktu. Bugün aramızdan fiziken ayrılmış olsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin. Büyük usta Selim İleri’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."