Ünlü isimlerin akın ettiği Cannes'a sinema çalışanlarının eylemi damga vurdu

16 May 2024 12:22 - Güncelleme : 16 May 2024 12:51

Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay gibi ünlülerin de katıldığı Cannes, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema severlerinin akın ettiği Cannes'a ise sinema sektörü çalışanlarının eylemi damga vurdu.

CANNES'A ÇALIŞANLARIN EYLEMİ DAMGA VURDU

Ünlülerin kırmızı halıda yürüdüğü sırada, sinema çalışanlarından oluşan "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche)" kolektifi üyesi bir grup, Festival Sarayı'nın çatışına çıkarak pankart açtı. Eylemcilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup da festival kalabalığının dikkatini çekmek için ıslık çalarak sloganlar attı. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eyleme giden sinema sektörü çalışanlarına polis müdahalede bulundu. Festivalin açılışından bir hafta önce "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk" kolektifi, hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulunmuştu.