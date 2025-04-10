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 | Dilek Ulusan

Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, sahnedeyken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yediği dondurma nedeniyle hastanelik olan Jeff Ross'un son haline yorum yağdı.

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Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 10:04

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Jeff Ross'un yediği dondurma sebebiyle kötüleştiği ortaya çıktı.

ÜNLÜ KOMEDYEN DONDURMA YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDU

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, turne kapsamında bulunduğu Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin başarılı açılışının ardından beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. 59 yaşındaki Ross, kutlama sırasında yediği bir dondurma nedeniyle alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu

Olay sonrası sosyal medya hesabından yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Jeff Ross, "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte caddedeki bir restoranda dondurması yediklerini ve bu lezzetli tatlının ardından dudaklarının hızla şişmeye başladığını anlattı.

Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu

Hayatında ilk kez böyle bir alerjik reaksiyon yaşadığını belirten Jeff Ross; "Sürekli ne bulursam yüzüme tıkıştırdığım düşünülürse, bu oldukça dikkat çekici oldu," ifadelerini kullandı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Ross, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

ETİKETLER
#kaliforniya
#komedyen
#Jeff Ross
#Dondurma Alerjisi
#Hastaelik
#Mill Valley
#Take A Banana For The Ride Turne
#Magazin
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