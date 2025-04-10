Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Jeff Ross'un yediği dondurma sebebiyle kötüleştiği ortaya çıktı.

ÜNLÜ KOMEDYEN DONDURMA YÜZÜNDEN HASTANELİK OLDU

ABD'li ünlü komedyen Jeff Ross, turne kapsamında bulunduğu Kaliforniya'nın Mill Valley şehrinde sahnelediği 'Take a Banana for the Ride' adlı gösterisinin başarılı açılışının ardından beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. 59 yaşındaki Ross, kutlama sırasında yediği bir dondurma nedeniyle alerjik reaksiyon geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası sosyal medya hesabından yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Jeff Ross, "Beni eleştirin. San Francisco yakınlarındaki bu geceki gösteri iptal edilemez!" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte caddedeki bir restoranda dondurması yediklerini ve bu lezzetli tatlının ardından dudaklarının hızla şişmeye başladığını anlattı.

Hayatında ilk kez böyle bir alerjik reaksiyon yaşadığını belirten Jeff Ross; "Sürekli ne bulursam yüzüme tıkıştırdığım düşünülürse, bu oldukça dikkat çekici oldu," ifadelerini kullandı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Ross, sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.