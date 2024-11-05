Ünlü manken Günce Gözütok komşusuyla köpek yüzünden birbirine girdi!

05 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 08:52

Ünlü manken Günce Gözütok, yaşadığı lüks sitede komşusuyla köpek meselesi yüzünden birbirine girdi. Kendisi de köpek sahibi olmasına rağmen komşusunun köpeğinden bina yönetimine şikayette bulundu. İkili arasında çıkan arbedede hakaretler havada uçuştu, manken ve komşusu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşayan manken Günce Gözütok, 24 yaşındaki Şebnem Ç,'nin köpeğinden rahatsız oldu. Şebnem Ç, ile Gözütok’un köpekleri birbirlerini gördüklerinde havlayınca ünlü manken durumu bina yönetimine bildirdi ve komşusunun uyarılmasını istedi. Site yönetimi Şebnem Ç'yi arayınca genç kadın, duruma sinirlenerek ünlü mankenin kendisiyle konuşması gerektiğini söyledi.

"NE DİYOSUN SEN LAN"

Olay günü çöp atmak için dışarı çıkan genç kadın, bu sırada manken Günce Gözütok'u görünce kendisine, bir sorun varsa gelip konuşmasını söyledi. İddiaya göre ünlü manken, komşusuna “Ne diyorsun lan sen” şeklinde cevap verince Şebnem Ç. de, “Asıl sen ne diyorsun” diyerek tepki gösterdi.

"KÖPEĞİNİ GEZDİRME"

Tartışma sonrası evlerine giren komşular, bir süre sonra güvenlik görevlilerinin gelmesiyle tekrar tartışmaya başladı. İddiaya göre bu sefer de, Günce Gözütok komşusuna görevlilerin yanında, “Geri zekâlı sana kaç kere söyleyeceğiz salak mısın köpeğini gezdirme” şeklinde hakarette bulundu. Tarafların kavgası üzerine ikili birbirinden şikayetçi oldu.