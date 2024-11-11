Ünlü modacı Barbaros Şansal gözaltına alındı

11 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:00

Son dakika haberi: Ünlü modacı Barbaros Şansal, mahkemenin çıkardığı yakalama kararı çerçevesinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu ünlü isimlere yönelik yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şüphelinin gözaltına alınması gündeme bomba gibi düşerken, bir başka ünlü daha gözaltına alındı.

BARBAROS ŞANSAL HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Modacı Barbaros Şansal, öğle saatlerinde Kıbrıs seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Başka bir soruşturma kapsamında yakalanan Şansal'ın İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barbaros Şansal, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" notunu paylaştı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şansal 2017 yılında yılbaşı gecesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' iddiasıyla KKTC'den sınır dışı edilmiş, İstanbul'da havalimanında piste çıkmasına göz yumulan kişilerin saldırısına uğradıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şansal sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü modacı, 2023 yılında da gözaltına alınmıştı.