Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı

07 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:26

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin yeni hayatı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin yeni hayatı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta yüzündeki alerji yüzünden Bodrum'dan acil dönüş yapmıştı.

APAR TOPAR İSTANBUL'A DÖNMÜŞTÜ

İstanbul'da görüntülenen ünlü model, "Yüzümde alerji var. Biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?" demişti.

DEĞERİ 2 MİLYON TL

Şahin, iyileşir iyileşmez soluğu yine Bodrum'da aldı. Bikinisi, boynundaki 2 milyon TL değerindeki kolyesi ile göz kamaştırdı.

YORUM YAĞDI

Şahin, plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

VPN ile Instagram'a giren Şahin'in karelerine yorum yağdı.