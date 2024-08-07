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Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:26
Ünlü model Şevval Şahin&#039;in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Türkiye güzeli Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla ve boynuna taktığı 2 milyon TL değerindeki kolyesiyle dikkat çekti.

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta yüzündeki alerji yüzünden Bodrum'dan acil dönüş yapmıştı.

Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı - 1. Resim

APAR TOPAR İSTANBUL'A DÖNMÜŞTÜ

İstanbul'da görüntülenen ünlü model, "Yüzümde alerji var. Biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?" demişti.

Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı - 2. Resim

DEĞERİ 2 MİLYON TL

Şahin, iyileşir iyileşmez soluğu yine Bodrum'da aldı. Bikinisi, boynundaki 2 milyon TL değerindeki kolyesi ile göz kamaştırdı.

Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı - 3. Resim

YORUM YAĞDI

Şahin, plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı - 4. Resim

VPN ile Instagram'a giren Şahin'in karelerine yorum yağdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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