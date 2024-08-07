Ünlü model Şevval Şahin'in plaj takısının fiyatı dudak uçuklattı! Tatil pozlarına yorum yağdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:26
Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Türkiye güzeli Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla ve boynuna taktığı 2 milyon TL değerindeki kolyesiyle dikkat çekti.
2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta yüzündeki alerji yüzünden Bodrum'dan acil dönüş yapmıştı.
APAR TOPAR İSTANBUL'A DÖNMÜŞTÜ
İstanbul'da görüntülenen ünlü model, "Yüzümde alerji var. Biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?" demişti.
DEĞERİ 2 MİLYON TL
Şahin, iyileşir iyileşmez soluğu yine Bodrum'da aldı. Bikinisi, boynundaki 2 milyon TL değerindeki kolyesi ile göz kamaştırdı.
YORUM YAĞDI
Şahin, plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
VPN ile Instagram'a giren Şahin'in karelerine yorum yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com