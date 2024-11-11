Ünlü oyuncu Bahar dizisine yeni karakter olarak katılıyor

11 Kasım 2024 01:30 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 01:38

Bahar dizisi ekibine hızlı bir şekilde oyuncu değişimi sürüyor. Diziye Süreyya rolünde katılıp ayrılan Büşra Pekin'den sonra ünlü oyuncu dahil oluyor.

Bahar dizisi ikinci sezona oyuncu değişimleriyle başladı. Büşra Pekin'in canlandırdığı Süreyya karakterinin ayrılmasının ardından, "Dedektif Edip" karakteriyle Hakan Meriçliler dahil oluyor. Diziye geçtiğimiz hafta konuk oyuncu olarak Ayta Sözeri dahil olmuştu.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer aldığı diziye 'Dedektif Edip' karakteriyle Hakan Meriçliler de dahil olacak.