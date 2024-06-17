Ünlü oyuncu Levent Can bayramda hastanelik oldu

Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Teşkilat, İçerde ve son olarak Sandık Kokusu dizinde Adnan karakterini canlandıran Levent Can sevenlerini korkuttu.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle bayramı hastanede geçiren ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

DurakMedya'ya sağlık durumu hakkında açıklama yapan Can, "Bugün taburcu oldum gayet iyiyim şükür. Bağırsak enfeksiyonu atlattım. Ama kan değerlerim çok yüksek idi o yüzden tam teşekküllü bir araştıralım dediler ve yatırdılar . Bugün test sonuçlarım çıktı her şey yolunda. İyi bayramlar dilerim herkese" dedi.