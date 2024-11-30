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Ünlü oyuncu bir anda fenalaştı! Julien Arnold hastanede hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:01
Ünlü oyuncu bir anda fenalaştı! Julien Arnold hastanede hayatını kaybetti

Kanadalı oyuncu Julien Arnold sahnede aniden fenalaştı. 60 yaşındaki oyuncu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kanadalı oyuncu Julien Arnold Kanada​'nın Edmonton kentinde sahnelenen ‘A Christmas Carol’ oyunu sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Citadel Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, Julien Arnold’un oyun sırasında ani bir sağlık problemi yaşadığı ve hemen tıbbi müdahale yapıldığı belirtildi.

ÜNLÜ OYUNCU FENALAŞTI, SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Citadel Tiyatrosu açıklamasında,"Julien, yıllardır tiyatromuzun değerli bir üyesiydi. Onun yeteneği, nezaketi ve sanata olan tutkusu hepimizi derinden etkiledi. Bu kayıp, hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağı" dedi. Oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu bir anda fenalaştı! Julien Arnold hastanede hayatını kaybetti - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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