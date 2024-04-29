Ünlü oyuncu cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında

29 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:05

Asteriks ve Oburiks" yıldızı Fransız oyuncu Gérard Depardieu, cinsel saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Haberi Depardieu'nun avukatı duyururken, Paris'teki bir polis merkezine giderek teslim olduğu açıklandı.

CNN International'ın haberine göre, yapılan açıklamada oyuncunun film setlerinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar sonucu sorgulandığı öğrenildi.

ÖNCEKİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Daha önce çok sayıda kadının hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla şikayette bulunduğu Depardieu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Gerard Depardieu'nun kadınlardan özür dilediği ancak daha sonra yine kadınlara hakaret ettiği bilgisi de yer aldı.