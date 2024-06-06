Ünlü oyuncu Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

06 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:35

İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösteren Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarılmıştı. "Gazze'ye toplama kampı gibi davranılıyor. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" sözlerinin ardından 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirilen Barrera, 20 yaşındaki Gazzeli gencin şiirini okudu.

GAZZELİ GENCİN ŞİİRİNİ OKUDU

"Bugün üniversitelerdeki özgür gençliğin intifadası;

Çığlıklarını rüzgara bırakıyor.

Bugün bizimki gibi yaralı ve katledilmiş kalpler görüyoruz,

Ağlamaya vakti olmayan anneler için ağlıyorlar.

Bugün üniversitelerdeki özgür gençlerin intifadası;

İnsanlık sınavını geçemeyen herkes sınıfta kalacak.

Bugün dünya öyle bir adalet ve insanlık gösteriyor ki,

Benimle ağlıyor, benimle kanıyor ve yerdeki bir çocuğun kesik eli gibi kaynıyor.

Biz beyaza bürünmüş şeytanlar tarafından mahkum edilmiş iyi bir dünyayız.

Neden tek bir dünya olamıyoruz?

Neden birlikte büyümüyoruz?

Benim sesim, sizin sesiniz,

Benim kanım, eğer sizi öfkelendiriyorsa artık sizin kanınız oldu.

Çocuklarınıza dünyanın, tek bir beden ve sınırlarının yapay olduğunu öğretin.

Öldürmeyi reddetmeyenin ölümü kolay olur.

Göğsümüzdeki ateşi durdurun!

Ateşi durdurun ki toprağımızı ekip sizi besleyebilelim."