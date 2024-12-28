Ünlü oyuncu Olivia Hussey hayatını kaybetti!

28 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:07

Sinema dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Olivia Hussey, 73 yaşında hayatını kaybetti. Romeo ve Juliet filmiyle ünlenen Olivia Hussey, uzun yıllar meme kanseriyle mücadele etti.

Sinemanın en tartışılan Romeo ve Juliet uyarlamalarından birinde Juliet rolüyle çok konuşulan Olivia Hussey Eisley, hayatını kaybetti. Oyuncunun evinde hayatını kaybettiği ve aile üyelerinin de yanında olduğu paylaşıldı.

OLIVIA HUSSEY HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşımda, oyuncunun 27 Aralık’ta evinde yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Hussey’in son anlarında aile üyelerinin yanı başında olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.T am adıyla Olivia Hussey'in ölümünden derin bir üzüntü duyduklarını belirtilen aile açıklamada "Olivia, sıcaklığı, bilgeliği ve saf nezaketiyle onu tanıyan herkesi hayatına dokunan olağanüstü bir insandı" satırlarına yer verdi.

Olivia Hussey, 2008 yılında meme kanserine yakalandı ve mücadelesini kazandı. 2017'de hastalığı tekrar etti. Bir kez daha kansere karşı zaferini kazandı. Oyuncunun ölüm nedeni ise ailesinin açıklamada yer almadı.