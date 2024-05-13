Ünlü oyuncu Steve Buscemi yumruklu saldırıya uğradı

13 May 2024 13:46 - Güncelleme : 13 May 2024 13:47

Ghost World, Big Fish ve Spiderman gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Steve Buscemi, New York'ta sokakta yürürken yüzüne yumruk yedi. Haber, "Şehirde rastgele saldırının bir başka kurbanı daha" ifadeleriyle verildi.

ÜNLÜ OYUNCU YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, haberi yayınlanan gazete oyuncunun "New York sokaklarında yürürken başına gelmesinden dolayı, herkesin başına gelebileceği için inanılmaz derecede üzgün olduğunu" belirtti.