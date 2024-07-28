Ünlü oyuncu Wilma Elles eşiyle birlikte kaza yaptı! 

28 Temmuz 2024 17:54 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:55

Eski eşiyle mahkemelik olan Wilma Elles küplere bindi, her şeyi anlattı

Eski eşiyle mahkemelik olan Wilma Elles küplere bindi, her şeyi anlattı

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakteriyle tanınan Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ile yeni aldıkları motosiklet ile kaza yaptı.

Kaza sonrası takipçileriyle video paylaşan Elles, motoru yeni aldıklarını ve düz yolda giderken bir anda kaza yaptıklarını belirtti. Yaralı şekilde takipçilerine seslenen ünlü oyuncu kask takmanın önemini vurguladı.

UFAK SIYRIKLARLA ATLATTILAR!

Dizinde ve elinde ufak yaralar olan Elles ve eşi Mehmet Şah Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 çocuk annesi Wilma Elles videosunda "Çok şükür ki ucuz atlattık. Kask takmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.