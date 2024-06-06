Ünlü oyunculardan Filiz Akın'a sürpriz ziyaret!

06 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:34

Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'a Gelin Takımı oyuncularından sürpriz ziyaret geldi.

GELİN TAKIMI FİLMİ OYUNCULARINDAN FİLİZ AKIN'A ZİYARET

Seda Bakan, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu Bodrum'daki evinde bulunan Filiz Akın'ı ziyaret etti. Filiz Akın, çekilen fotoğrafları, "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" notuyla paylaştı.