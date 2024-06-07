Ünlü oyuncunun annesinin evinde yangın çıktı

07 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:36

Bakırköy'de sabah saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin şubat ayında hayatını kaybeden oyuncu Ararat Mor'un annesi Dikranui Mor'un yaşadığı öğrenildi. Ev kullanılamaz haline gelirken, olayda yaralanan veya ölen olmadı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; Yangın çıkan apartmanda oturan Aydın Sabah, "Sabah saat 08.00 sıralarında daireden dumanlar çıkmaya başladı. İnanılmaz bir duman vardı. Her an patlama olacakmış havasında bir duman vardı. Dumandan değil de arkasından olacaklar için tedirgin olduk. Hemen ihbarda bulundum, memur arkadaş hemen geldi. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu böyle durumlar yaşanıyor. Üst katta 3 kişi vardı yaşayan. Yangın çıkan dairede dizilerde filmlerde oynayan Ararat Mor’un annesi yaşıyor" dedi.

ARARAT MOR KİMDİR?

28 Kasım 1966 doğumlu Ararat Mor, Takva, Bahtı Kara, Kollama, Abluka, Gülbeyaz, Sonbahar, Geniş Aile, Son, Hayat Devam Ediyor, İşler Güçler, Merhaba Hayat, Benim İçin Üzülme, Bir Aşk Hikayesi, Fatih, Zeytin Tepesi, Fatih Harbiye, Camdaki Kız gibi yapımlarda rol aldı. Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören oyuncu, 19 Şubat 2024'te 57 yaşında hayatını kaybetti