Ünlü rapçi Ceza'nın son hali olay oldu! Herkes Cennet Mahallesi Rüstem'e benzetti

07 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:41

Neyim Var ki, Yerli Plaka, Suspus gibi şarkılarıyla tanınan Ceza son görüntüsüyle sevenlerini hayrete düşürdü. Rap dünyasında Ceza mahlasıyla ünlenen Bilgin Özçalkan tarz değiştirdi.

CEZA'YA CENNET MAHALLESİ RÜSTEM'E BENZETMESİ

Bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacak olan Ceza, haberi çektiği video ile duyurdu. Ünlü rapçinin paylaşımı sosyal medyada yayılınca herkes Cennet Mahallesi Rüstem'e benzetti

Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan örtü ise dikkat çekti. Ceza'nın yeni haline binlerce yorum geldi.