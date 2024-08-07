Ünlü rapçi Ceza'nın son hali olay oldu! Herkes Cennet Mahallesi Rüstem'e benzetti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:41
Türk rap müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan Ceza'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü rapçinin yeni tarzını görenler Cennet Mahallesi Rüstem'e benzetti. Ceza'nın videosu sosyal medyada gündem oldu.
Neyim Var ki, Yerli Plaka, Suspus gibi şarkılarıyla tanınan Ceza son görüntüsüyle sevenlerini hayrete düşürdü. Rap dünyasında Ceza mahlasıyla ünlenen Bilgin Özçalkan tarz değiştirdi.
CEZA'YA CENNET MAHALLESİ RÜSTEM'E BENZETMESİ
Bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacak olan Ceza, haberi çektiği video ile duyurdu. Ünlü rapçinin paylaşımı sosyal medyada yayılınca herkes Cennet Mahallesi Rüstem'e benzetti
Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan örtü ise dikkat çekti. Ceza'nın yeni haline binlerce yorum geldi.
Kaynak: Tgrthaber.com