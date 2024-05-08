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Ünlü rapçi Drake'in evinin önünde silahlı saldırı! Çalışanı vuruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 05:26 - Güncelleme : 08 May 2024 05:31
Ünlü rapçi Drake&#039;in evinin önünde silahlı saldırı! Çalışanı vuruldu

Ünlü rapçi Drake'in evinin önünde yapılan silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi vurularak ağır yaralandı.

Kanadalı ünlü rapçi Drake'in Toronto'daki evine silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda  yaralananDrake'in çalışanlarından biri ağır yaralı durumda olduğu açıklandı.

Toronto polisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, salı günü yaşanan olayın evin dışında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada evin kapısında çalışan güvenlik görevlisinin vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Olay sırasında Drake'in evde olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Ancak yetkililerin, iletişim halinde oldukları 37 yaşındaki rapçinin ekibiyle soruşturma kapsamında iş birliği yaptıkları aktarıldı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelediği ve olay yerinden kaçan birçok şüphelinin olduğu bildirildi.

Saldırının neden gerçekleştirildiğinin ise henüz bilinmediği duyuruldu.

Ünlü rapçi Drake'in evinin önünde silahlı saldırı! Çalışanı vuruldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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