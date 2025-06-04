Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ünlü rapçi, Facebook ve Instagram'ı dava etti! 'Trilyon dolarlık' suçlama

ABD'li ünlü rapçi Eminem, yayıncısı Eight Mile Style aracılığıyla, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta'ya telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Eminem'e göre Meta bilinçli ve sistematik bir şekilde şarkılarını çalıyor. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü rapçi, Facebook ve Instagram'ı dava etti! 'Trilyon dolarlık' suçlama
KAYNAK:
CBS News
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 08:43

Ünlü rapçi Eminem, şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta’ya karşı telif davası açtı. Michigan’da açılan davada, yayıncısı Eight Mile Style, Meta’nın sanatçı emeğini sistematik olarak sömürdüğünü ve bu durumun, trilyon dolarlık bir şirketin yasa dışı kazanç yoluna dönüştüğünü savundu.

"KOPYALAMAYA TEŞVİK" SUÇLAMASI

Şikâyete göre Meta, kullanıcıların videolarında Eminem’in şarkılarını kullanmasına olanak tanıyarak kitlesel telif hakkı ihlaline yol açtı. Davada, platformlara entegre edilen müzik araçlarının, kullanıcıları başkalarının içeriklerinden müzik kopyalamaya teşvik ettiği ve bunun da kasıtlı bir ihlal anlamına geldiği belirtildi.

LİSANS ANLAŞMASI YOK

Her ne kadar Meta'nın müzik endüstrisiyle çeşitli lisans anlaşmaları bulunsa da, Eminem’in şarkılarının bu kapsamda olmadığı vurgulandı. Üstelik Meta’ya bu durum açıkça bildirilmiş olmasına rağmen, “Lose Yourself” gibi ikonik eserlerin alternatif versiyonlarının hâlâ platformda yer aldığı ifade edildi.

SPOTIFY'A DA DAVA AÇMIŞTI

Eight Mile Style, daha önce de benzer davalarla dikkat çekmişti. Şirketin Spotify’a karşı açtığı dava başarısız olmuş, Ford bayisiyle olan başka bir telif davası ise uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

ETİKETLER
#Facebook
#fbı
#Kafasında ışıklar yanıyormuş gibi gözüküyordu.
#Manzara
#Yemek yemeyi severim.
#Facebook
#fbı
#Kafasında ışıklar yanıyormuş gibi gözüküyordu.
#Manzara
#Yemek yemeyi severim.
#rapçi
#Eminem
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.