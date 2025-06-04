Ünlü rapçi, Facebook ve Instagram'ı dava etti! 'Trilyon dolarlık' suçlama

ABD'li ünlü rapçi Eminem, yayıncısı Eight Mile Style aracılığıyla, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran teknoloji devi Meta'ya telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Eminem'e göre Meta bilinçli ve sistematik bir şekilde şarkılarını çalıyor. İşte detaylar…

Ünlü rapçi Eminem, şarkılarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta’ya karşı telif davası açtı. Michigan’da açılan davada, yayıncısı Eight Mile Style, Meta’nın sanatçı emeğini sistematik olarak sömürdüğünü ve bu durumun, trilyon dolarlık bir şirketin yasa dışı kazanç yoluna dönüştüğünü savundu.

"KOPYALAMAYA TEŞVİK" SUÇLAMASI

Şikâyete göre Meta, kullanıcıların videolarında Eminem’in şarkılarını kullanmasına olanak tanıyarak kitlesel telif hakkı ihlaline yol açtı. Davada, platformlara entegre edilen müzik araçlarının, kullanıcıları başkalarının içeriklerinden müzik kopyalamaya teşvik ettiği ve bunun da kasıtlı bir ihlal anlamına geldiği belirtildi.

LİSANS ANLAŞMASI YOK

Her ne kadar Meta'nın müzik endüstrisiyle çeşitli lisans anlaşmaları bulunsa da, Eminem’in şarkılarının bu kapsamda olmadığı vurgulandı. Üstelik Meta’ya bu durum açıkça bildirilmiş olmasına rağmen, “Lose Yourself” gibi ikonik eserlerin alternatif versiyonlarının hâlâ platformda yer aldığı ifade edildi.

SPOTIFY'A DA DAVA AÇMIŞTI

Eight Mile Style, daha önce de benzer davalarla dikkat çekmişti. Şirketin Spotify’a karşı açtığı dava başarısız olmuş, Ford bayisiyle olan başka bir telif davası ise uzlaşmayla sonuçlanmıştı.