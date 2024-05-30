Ünlü rapçi Macklemore'un Fransa konseri Filistin'e destek gecesine dönüştü

30 May 2024 23:16 - Güncelleme : 30 May 2024 23:18

ABD'li rap şarkıcısı Macklemore, Paris konserinde Filistin'e destek vermek için yazdığı ve geliri Filistinlilere bağışladığı şarkısını söyledi. Macklemore'un konserine hayranları Filistin bayraklarıyla katıldı.

Ünlü rapçi konser sonrası yaptığı paylaşımında "Sahneye çıkmak ve tüm Filistin bayraklarını ve tabelalarını görmek... Tüylerim diken diken oldu." dedi.

Macklemore Filistin'e destek için Hind's Hall şarkısını yazmıştı. Macklemore ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şarkının tüm gelirinin UNRWA’ya (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) bağışlanacağını duyurmuştu.

"KAN ELLERİNDE BIDEN"

Macklemore şarkısında ABD'nin Gazze’deki katliamına dair ikiyüzlü siyasetini eleştirmişti. Şarkının klibinde ABD Başkanı Joe Biden’ın görüntüsünün yer aldığı kısımda "Kan senin ellerinde Biden, her şeyi görebiliyoruz. Lanet olsun hayır, sonbaharda sana oy vermeyeceğim” sözleri yer alıyor.