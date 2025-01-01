Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti

Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Rapertuar
01 Ocak 2025 15:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 16:40
Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti

Türkçe Rap'in en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Reckol mahlaslı Recep Eker, otomobilinde uyuşturucu bulundurduğu için tutuklandı. Genç rapçi ifadesinde her şeyi itiraf etti.

Rap dünyasının yeni simalarından olan ve binlerce genç tarafından dinlenen Reckol mahlaslı Recep Eker tutuklandı. Reckol ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ünlü rapçi Reckol tutuklandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti - 1. Resim

4 YILDIR KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ 

Dün akşam yılbaşı programı kapsamında Kıbrıs'ın Lefke ilçesinde sahne alacak olan Reckol, otomobilinde uyuşturucu​ madde bulunduğu için tutuklandı. Rapertuar'ın aktardığına göre Reckol ifadesinde yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu ve Türkiye'de doktor kontrolünde belirli ilaçlar kullandığını itiraf etti. Şahıs, yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamalarıyla tutuklandı.

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: Rapertuar
uyuşturucu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...