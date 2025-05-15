Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında eski sevgili Cassie Ventura'dan korkunç iddialar

Grammy ödüllü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında açılan davada ifade veren R&B sanatçısı Cassie Ventura, sözleriyle çok konuşuldu. Diddy'nin kendisini silahla tehdit ettiğini ve reddetmesi halinde santaj yapacağını ima ettiğini söyledi.

Grammy ödüllü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında açılan davada ifadeler bir bir ortaya çıkıyor. Eski sevgilisi R&B sanatçısı Cassie Ventura, mahkemede verdiği ifadede Combs'un kendisini tehdit ettiğini ve şiddet gösterdiğini belirtti.

SEAN "DIDDY COMBS DAVASINDA ESKİ SEVGİLİ KONUŞTU

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura, mahkemede verdiği ifadede, Combs'un kendisini zorlayarak silahla tehdit ettiğini ve reddetmesi halinde elinde bulunan videolarla kendisine şantaj yapacağından korktuğunu söyledi. 38 yaşındaki R&B sanatçısı Ventura, Combs'un kendisini yıllarca tehdit ettiğini belirtti.

Ventura, duruşmanın ikinci gününde verdiği ifadede, Combs ile olan 10 yıllık ilişkisi boyunca sanatçının hayatının her alanını kontrol ettiğini, sık sık şiddete başvurduğunu ve evde rastgele silahlar bırakarak kendisini sindirmeye çalıştığını söyledi. "Yerdeyken kafama bastığını hatırlıyorum," diyen Ventura, aldığı şiddet nedeniyle zaman zaman göz aklarının bile kırmızıya döndüğünü belirtti.

SAVCILIK COMBS'IN SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETTİĞİNİ BELİRTTİ

Savcılık makamı, Grammy ödüllü rapçinin onlarca yıla yayılan kariyerinin arkasında kadınları cinsel ilişkilere zorlayan ve konuşmalarını engellemek için tehdit eden bir suç yapılanması bulunduğunu ileri sürdü. Öte yandan Combs'un avukatları, tüm eylemlerin tarafların rızasıyla gerçekleştiğini, ve bu durumun insan kaçakçılığı kapsamına alınamayacağını savundu.