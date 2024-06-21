Ünlü rapçi Travis Scott tutuklandı

21 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:31

Gerçek adı Jacques Bermon Webster olan 33 yaşındaki rapçi Travis Scott, bu sabah erken saatlerde Miami'de tutuklandı. Sabıka fotoğrafı yayınlayan Travis Scott, ülkede gündem oldu.

ÜNLÜ RAPÇİ TRAVIS SCOTT TUTUKLANDI

Polis raporuna göre, yıldız rapçi Travis Scott, Miami Beach, Fla.'da marinaya demirlemiş bir yatta kargaşaya neden olduktan sonra tutuklandı. Yerel haberlere göre, daha sonra her iki suçlama için de toplam 650 dolar ödeyen rap sanatçısı kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre; 33 yaşındaki rapçi, 500 doları izinsiz girme suçundan, 150 doları ise düzensiz sarhoşluktan olmak üzere 650 dolarlık kefalet sundu.