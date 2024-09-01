Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Şehir zorbaları yakasını bırakmıyor

01 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:14

Sesi ve güzelliğiyle bir döneme damga vuran asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı Gül Avalan oldukça zor günler geçiriyor. 1960'lı yıllarda çıkardığı taş plaklarla ünlenen Avalan, bir süre sonra mesleğini bırakmak zorunda kalınca, baba ocağına geri döndü.

Adana'da oğluyla birlikte yaşayan Gül Avalan burada şehir zorbalarının hedefi oldu. Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı.

"TOĞRAĞIMA EL KOYDULAR"

Avalan, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi.

"BANA YARDIMCI OLUNMASINI İSTİYORUM"

Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”