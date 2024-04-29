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29 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:37

Ünlü şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı acı haberi paylaştı

Türk orkestra şefi olan Armağan Şenol, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin oyuncu kızı Parla Şenol acı haberi “ 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti” sözleriyle duyurdu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı acı haberi paylaştı

Ünlü oyuncu Armağan Şenol, 1955'te "Armağan Şenol ve Arkadaşları" isimli kurduğu orkestra ile uzun yıllar müzik ile iç içe olsa da, 1955 yılında "Ebediyete Kadar", 1969 yılında ise "Çile" adlı filmlerde rol aldı. Ünlü sanatçı Armağan Şenol, dün akşam 96 yaşında hayatını kaybetti. 

ARMAĞAN ŞENOL HAYATINI KAYBETTİ 

Armağan Şenol ve Arkadaşları isimli orkestrası ile tanınan şef, şarkıcı ve oyuncu Armağan Şenol hayatını kaybetti. Acı haberi Belalı Baldız, Aliye, Selena, Pis Yedili, Mucize Doktor ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan kızı Parla Şenol duyurdu. Şenol paylaşımında, "Türkiye’nin caz ve tango gibi batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı; Babam.. 96 yıl boyunca atladı, ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti. Duygularım sayfalara sığmaz, kısacası; onun kızı olmayı çok sevdim.” ifadelerini kullandı. 

Ünlü şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı acı haberi paylaştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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