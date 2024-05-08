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Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 13:30 - Güncelleme : 08 May 2024 13:39
Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

Müzisyen Kalben, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. 

ŞARKICI KALBEN GÖZALTINA ALINDI 

İstanbul'da bulunan evinde gözaltına alınan Kalben, Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben Sağdıç'ın adresinde yapılan aramalarda üç parça halinde uyuşturucu madde, iki bin euro, 730 dolar, bin 500 lira nakit para bulundu.

Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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