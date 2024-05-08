Ünlü şarkıcı Kalben gözaltına alındı

08 May 2024 13:30 - Güncelleme : 08 May 2024 13:39

Şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

ŞARKICI KALBEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da bulunan evinde gözaltına alınan Kalben, Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben Sağdıç'ın adresinde yapılan aramalarda üç parça halinde uyuşturucu madde, iki bin euro, 730 dolar, bin 500 lira nakit para bulundu.