Ünlü şarkıcı P. Diddy’den kız arkadaşına şiddet! Görüntüler ortaya çıktı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 11:01 - Güncelleme : 18 May 2024 11:01
Son dönemde adı sürekli şiddet olaylarına karışan ABD’li ünlü şarkıcı Puff Diddy lakaplı Sean Combs’un kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Puff Daddy ve P. Diddy lakaplarını kullanan ABD'li şarkıcı Sean Combs'un 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı.
PUFF DIDDY, KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Son dönemde adı sürekli şiddet olaylarına karışan şarkıcının 2016 yılında kız arkadaşına tekme tokat saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ele geçirdiği görüntülerde beline sardığı havluyla görüntülenen Combs, Century City'deki otelde Cassie'yi koridorda kovalayıp dövdüğü görülüyor. Yerde hareketsiz yatan kadını sürükleyen şarkıcı, bir süre sonra kameranın açısından çıktı.
Kaynak: TGRT Haber