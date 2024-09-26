Ünlü şarkıcı sahnede felç geçirdi! O anlar kamerada

26 Eylül 2024 06:39 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 06:40

Yunan şarkıcı Marinella, Herodion'da verdiği büyük konser sırasında sahnede yere yığıldı. Ünlü yıldız felç belirtileriyle hastanye kaldırıldı.

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Yunanistan'ı en büyük seslerinden Kiriaki Papadopulu ya da sahne adıyla Marinella dan gece Atina'nın ünlü amfi tiyatrosu Herodion'da verdiği konser sırasında sahnede yere yığıldı. Rebetika tarzında Yunan müzik tarihine adını yazdıran 86 yaşındaki şarkıcı, felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DOKTOR ARKADAŞI DOĞRULADI

Çarşamba gecesi konserinin başlamasından birkaç dakika sonra Herodio sahnesinde yere yığılan Marinella, beyin kanaması nedeniyle "Ygeia" hastanesinde tedavi görüyor ve durumu kritik. Büyük sanatçı, konser öncesi şiddetli baş ağrısı çekerken MR çektirildi ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Marinella, Herodion'dan nakledildiği Hygeia hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Skai'de yer alan habere göre ambulansla Marinella'nın sağlık ekipleri gelene kadar çevresiyle iletişim halinde olduğu ve konuşmasında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Yunan müziğinin divası hakkında ilk açıklamalar aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Dr. İlias K. Politakis'ten geldi. Marinella'nın ağır bir felç geçirdiğini doğrulayan Politakis, çok üzgün olduğunu söyledi.

1974'TE EUROVISION'A KATILMIŞTI

Yunanistan müzik tarihinin en çok satan albüm rekorunun sahibi, Atina gecelerine cesur şovları ilk kez taşıyan isim olarak ün salan Marinella, 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Krasi, Thalassa Ke T' Agori Mu" adlı şarkıyla ülkesini temsil etmiş ve 11. olmuştu.

SAHNEDE FELÇ ANI KAMERADA

Marinella'nın felç geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde şarkısını söylerken sesi titreyen Marinella'nın bir süre sonra aniden arkasını dönerek yere kapaklandığı görülüyor.