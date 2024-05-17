Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

17 May 2024 14:14 - Güncelleme : 17 May 2024 14:40

'Evet-Hayır' yarışması ile tanınan ünlü isim Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti.

ÜNLÜ SUNUCU HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 doğumlu, Erkan Yolaç, Stüdyo Pazar programındaki "Evet-Hayır Yarışması"'nın sunucusu" olarak tanınmıştır. 1970 yılında Asuman Tuğberk ile evlenen Yolaç, eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti.