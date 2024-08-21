Ünlü sunucu kanser olduğunu açıkladı! Hastaneden fotoğraf paylaştı

21 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:30

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin 46 yaşındaki ünlü sunucusu Lauren Laverne kansere yakalandı. Laverne, haberi Instagram'da paylaşarak takipçilerine "kontrol yaptırmaları" çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

BBC'de sabah programının yanı sıra Radio 4'ün Desert Island Discs programının da sunuculuğunu üstlenen Laverne, Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğrafpaylaşırken yanına şunları yazdı: "O zaman, biraz kişisel haber... Yakın zamanda kanser teşhisi kondu. (Tanrıya şükür) bir tarama testi sırasında erken ve beklenmedik bir şekilde tespit edildi ve tamamen iyileşmem bekleniyor."

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hastanede olduğunu ve tedavisiyle ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür eden Laverne, "Yolun her adımında kesinlikle olağanüstü olan aileme ve arkadaşlarıma - çok minnettarım ve sizi çok seviyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki, eğer bir testten kaçınıyorsanız veya kendinizi kontrol ettirmek için bir randevuyu erteliyorsanız lütfen, lütfen bugün yapın. Yarımız bir noktada kansere yakalanacağız ve eğer siz de yakalanırsanız, en kısa sürede öğrenmek her şeydir" ifadelerini kullandı.