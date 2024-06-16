Ünlü yayıncı IShowSpeed'in başını Türk yemeği döndürdü! 'Bismillah' dedi, döneri yedi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 23:14
YouTube ve sosyal medya fenomeni IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için gittiği Almanya'da Türk dönerinin tadına baktı. 'Bismillah' diyerek dönerinden bir ısırık alan ünlü fenomen takla attı.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek için gittiği Almanya'da Türk dönerini denedi. Ünlü fenomen döneri yedikten sonraki aksiyonu sosyal medyada gündem oldu.
'BİSMİLLAH' DEDİ, DÖNERİ YEDİ!
'Bismillah' diyerek döneri yiyen fenomen bir anda çılgına döndü. Çılgına dönen fenomen takla attı, tezgaha oturdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
YouTube'da 25 milyondan fazla abonesi olan, Instagram'da ise 18 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen IShowSpeed'in Türk döneriyle tanıştığı ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Kaynak: TGRT Haber