Ünlü yayıncı IShowSpeed'in başını Türk yemeği döndürdü! 'Bismillah' dedi, döneri yedi 

16 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 23:14

Tesla'nın trafikte 'araya kaynak' yaptığı anlar viral oldu!

Tesla'nın trafikte 'araya kaynak' yaptığı anlar viral oldu!

Birlikte büyüyen köpek ve koyunun görüntüleri viral oldu

Birlikte büyüyen köpek ve koyunun görüntüleri viral oldu

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek için gittiği Almanya'da Türk dönerini denedi. Ünlü fenomen döneri yedikten sonraki aksiyonu sosyal medyada gündem oldu.

'BİSMİLLAH' DEDİ, DÖNERİ YEDİ!

'Bismillah' diyerek döneri yiyen fenomen bir anda çılgına döndü. Çılgına dönen fenomen takla attı, tezgaha oturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

YouTube'da 25 milyondan fazla abonesi olan, Instagram'da ise 18 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen IShowSpeed'in Türk döneriyle tanıştığı ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.