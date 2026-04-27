Ünlülerden peş peşe Fener göndermeleri! Galatasaraylı isimler derbi sonrası coştu

Trendyol Süper Lig'in kaderini belirleyen dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe karşısında üstün başarı sağladı. 3-0'lık galibiyet sonrası ünlü isimlerde sosyal medyada adeta coştu. Galatasaray taraftarlarından, Fenerbahçe taraftarlarına peş peşe göndermeler gelirken, sarı-kırmızılı ünlü isimler sosyal medyada adeta bir etkileşim fırtınası başlattı. İşte dev derbi sonrası Galatasaraylı isimlerden galibiyet paylaşımları...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolun kalbi dün akşam RAMS Park'ta attı. Şampiyonluk için kritik bir viraj olan dev derbide Galatasaray, en büyük rakibi olan Fenerbahçe'yi 3-0 skorla mağlup etti. Victor Osimhen 40. dakikada ilk golü atarken, Barış Alper Yılmaz 67. dakikada 2. golü kale sahalarında buluşturdu. 3. gol ise Lucas Torreira'nın 83. dakikada attığı golle geldi. Dev derbi sonrası sosyal medya adeta sarı kırmızı renklere boyanırken, ünlü isimlerden de Fenerbahçelilere yönelik peş peşe göndermeler geldi. İşte Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızı taraftarların paylaşımları...
PELİN ÖZTEKİN'DEN MANİDAR ETİKETLİ PAYLAŞIM
Galatasaray sevdası ile tanınan Pelin Öztekin, galibiyet sonrası RAMS tribünlerinden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı. Skorbordu gösteren karesine ise #fenerağlama etiketi ekleyen öztekin, derbi sevincini takipçilerine sundu.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN OKAN BURUK'LU PAYLAŞIM
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 3-0'lık galibiyet sonrası, teknik direktör Okan Buruk'la olan bir fotoğrafını paylaştı. Gökbakar yaptığı paylaşımda 'Sana karşı çok değişik duygular besliyorum. İyi ki varsın hocam' ifadelerini kullandı.
SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN OLAY DERBİ PAYLAŞIMI
Oyuncu Serkan Tütüncü, Galatasaray galibiyeti sonrası sosyal medyadan olay bir paylaşım yaptı. Tütüncü, 'Skor sabahtan belliydi, hadi yallah' diyerek, skorun kendisi için süpriz olmadığını vurguladı.
ÜNLÜ İSİMLERİN SKOR PAYLAŞIMLARI
Galatasaray-Fenerbahçe dev derbi sonrası 3-0'lık skor, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok ünlü taraftar, gol sevinçlerini paylaştı. Barış Falay, Anıl Altan, Yaşar İpek'te gelen bu skor karşısında sessiz kalmadı. Ünlü isimler, maçın 3-0'lık net skorunu gösteren paylaşımlar yaparak, Galatasaray'ın zaferini kutladılar.
ÜNLÜ OYUNCUDAN MEYDAN OKUMALI PAYLAŞIM
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, derbi zafer sonrası 'Herkes rütbesini bilsin' sloganıyla paylaşım yaptı. Sarı-kırmızı kıyafetiyle oğlu Dora ile paylaşım yapan oyuncunun bu iddialı çıkışı büyük etkileşim aldı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM
Galatasaray'ın Fenerbahçeye karşı kazandığı net skorla beraber, fark 7'ye çıkmış oldu. Puanını 74'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye karşı da şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış oldu.
Ligin bitmesine 3 hafta kala gelen 3-0'lık gibi net bir galibiyet, Galatasaray'ın toplamda 24. şampiyonluğu için önemli bir adım atmasını sağladı.