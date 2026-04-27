Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ünlülerden peş peşe Fener göndermeleri! Galatasaraylı isimler derbi sonrası coştu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:47
|
1
galatasaray fenerbahçe derbisi

Trendyol Süper Lig'in kaderini belirleyen dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe karşısında üstün başarı sağladı. 3-0'lık galibiyet sonrası ünlü isimlerde sosyal medyada adeta coştu. Galatasaray taraftarlarından, Fenerbahçe taraftarlarına peş peşe göndermeler gelirken, sarı-kırmızılı ünlü isimler sosyal medyada adeta bir etkileşim fırtınası başlattı. İşte dev derbi sonrası Galatasaraylı isimlerden galibiyet paylaşımları...

2
galatasaray paylaşımları

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolun kalbi dün akşam RAMS Park'ta attı. Şampiyonluk için kritik bir viraj olan dev derbide Galatasaray, en büyük rakibi olan Fenerbahçe'yi 3-0 skorla mağlup etti. Victor Osimhen 40. dakikada ilk golü atarken, Barış Alper Yılmaz 67. dakikada 2. golü kale sahalarında buluşturdu. 3. gol ise Lucas Torreira'nın 83. dakikada attığı golle geldi. Dev derbi sonrası sosyal medya adeta sarı kırmızı renklere boyanırken, ünlü isimlerden de Fenerbahçelilere yönelik peş peşe göndermeler geldi. İşte Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızı taraftarların paylaşımları...

3
pelin öztekin galatasaray paylaşımı

PELİN ÖZTEKİN'DEN MANİDAR ETİKETLİ PAYLAŞIM

Galatasaray sevdası ile tanınan Pelin Öztekin, galibiyet sonrası RAMS tribünlerinden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı. Skorbordu gösteren karesine ise #fenerağlama etiketi ekleyen öztekin, derbi sevincini takipçilerine sundu.

4
şahan gökbakar galatasaray paylaşımı

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN OKAN BURUK'LU PAYLAŞIM

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 3-0'lık galibiyet sonrası, teknik direktör Okan Buruk'la olan bir fotoğrafını paylaştı. Gökbakar yaptığı paylaşımda  'Sana karşı çok değişik duygular besliyorum. İyi ki varsın hocam' ifadelerini kullandı.

5
galatasaray- fenerbahçe derbi maçı

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN OLAY DERBİ PAYLAŞIMI

Oyuncu Serkan Tütüncü, Galatasaray galibiyeti sonrası sosyal medyadan olay bir paylaşım yaptı. Tütüncü, 'Skor sabahtan belliydi, hadi yallah' diyerek, skorun kendisi için süpriz olmadığını vurguladı.

 

6
Galatasaray-Fenerbahçe derbi paylaşımları

ÜNLÜ İSİMLERİN SKOR PAYLAŞIMLARI

Galatasaray-Fenerbahçe dev derbi sonrası 3-0'lık skor, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok ünlü taraftar, gol sevinçlerini paylaştı. Barış Falay, Anıl Altan, Yaşar İpek'te gelen bu skor karşısında sessiz kalmadı. Ünlü isimler, maçın 3-0'lık net skorunu gösteren paylaşımlar yaparak, Galatasaray'ın zaferini kutladılar. 

7
umut oğuz galatasaray paylaşımı

ÜNLÜ OYUNCUDAN MEYDAN OKUMALI PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, derbi zafer sonrası 'Herkes rütbesini bilsin' sloganıyla paylaşım yaptı. Sarı-kırmızı kıyafetiyle oğlu Dora ile paylaşım yapan oyuncunun bu iddialı çıkışı büyük etkileşim aldı.

8
galatasaray

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Galatasaray'ın Fenerbahçeye karşı kazandığı net skorla beraber, fark 7'ye çıkmış oldu. Puanını 74'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye karşı da şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış oldu. 

Ligin bitmesine 3 hafta kala gelen 3-0'lık gibi net bir galibiyet, Galatasaray'ın toplamda 24. şampiyonluğu için önemli bir adım atmasını sağladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.