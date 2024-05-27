Ünlülerden şampiyonluk kutlaması
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 10:03 - Güncelleme : 27 May 2024 10:03
Dün akşam Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray, 24'üncü kez şampiyon olurken, ünlü isimlerde mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı.
Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sevinçlerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kıvanç Tatlıtuğ nazar boncuklu paylaşım yaparken, Fenerbahçeli Cem Yılmaz da Galatasaray'ı tebrik etti. Şarkıcı Emir Can İğrek ise kutlamalara yerinde katılacağını belirterek, takipçilerine mesaj gönderdi.
KIVANÇ TATLITUĞ
EMİR CAN İĞREK
ŞAHAN GÖKBAKAR
İBRAHİM BÜYÜKAK
DEMET AKBAĞ
MERVE DİZDAR
CEM YILMAZ
Kaynak: TGRT Haber