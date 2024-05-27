Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ünlülerden şampiyonluk kutlaması

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 10:03 - Güncelleme : 27 May 2024 10:03
Ünlülerden şampiyonluk kutlaması

Dün akşam Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray, 24'üncü kez şampiyon olurken, ünlü isimlerde mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sevinçlerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kıvanç Tatlıtuğ nazar boncuklu paylaşım yaparken, Fenerbahçeli Cem Yılmaz da Galatasaray'ı tebrik etti. Şarkıcı Emir Can İğrek ise kutlamalara yerinde katılacağını belirterek, takipçilerine mesaj gönderdi. 

KIVANÇ TATLITUĞ 

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 1. Resim

EMİR CAN İĞREK

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 2. Resim

ŞAHAN GÖKBAKAR 

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 3. Resim

İBRAHİM BÜYÜKAK 

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 4. Resim

DEMET AKBAĞ

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 5. Resim

MERVE DİZDAR

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 6. Resim

CEM YILMAZ

Ünlülerden şampiyonluk kutlaması - 7. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...