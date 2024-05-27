Ünlülerden şampiyonluk kutlaması

27 May 2024 10:03 - Güncelleme : 27 May 2024 10:03

Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sevinçlerini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kıvanç Tatlıtuğ nazar boncuklu paylaşım yaparken, Fenerbahçeli Cem Yılmaz da Galatasaray'ı tebrik etti. Şarkıcı Emir Can İğrek ise kutlamalara yerinde katılacağını belirterek, takipçilerine mesaj gönderdi.

KIVANÇ TATLITUĞ

EMİR CAN İĞREK

ŞAHAN GÖKBAKAR

İBRAHİM BÜYÜKAK

DEMET AKBAĞ

MERVE DİZDAR

CEM YILMAZ