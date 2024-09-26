Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız

26 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:49

Podyumlardan oyunculara birçok ünlünün kimlikteki isminin farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları sahne için bazıları ise beğenmediği için ikinci ismini hiç duyurmadı. İşte, ilk duyunca oldukça şaşıracağınız ünlülerin gerçek isimleri

Çoğunu ilk kez duyacağınız ünlü isimlerin gerçek isimlerini listeledik. Seda Sayan'dan Eda Ece'ye, Teoman'dan Okan Bayülgen'e karşı birçok ünlünün gerçek ismini duyunca oldukça şaşıracaksınız. BURCU ESMERSOY Kamile Burcu Esmersoy SEDA SAYAN Aysel Gülaçar SEZEN AKSU Fatma Sezen Yıldırım MERT FIRAT Şahabettin Mert Fırat MÜJDE AR Kâmile Suat Ebrem OKAN BAYÜLGEN Kaan Okan Görgün TEOMAN Fazlı Teoman Takupoğlu KİBARİYE Bahriye Tokmak EDA ECE Eda Ece Uzunalioğlu