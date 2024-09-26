Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:49
Podyumlardan oyunculara birçok ünlünün kimlikteki isminin farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları sahne için bazıları ise beğenmediği için ikinci ismini hiç duyurmadı. İşte, ilk duyunca oldukça şaşıracağınız ünlülerin gerçek isimleri
Çoğunu ilk kez duyacağınız ünlü isimlerin gerçek isimlerini listeledik. Seda Sayan'dan Eda Ece'ye, Teoman'dan Okan Bayülgen'e karşı birçok ünlünün gerçek ismini duyunca oldukça şaşıracaksınız.
BURCU ESMERSOY
Kamile Burcu Esmersoy
SEDA SAYAN
Aysel Gülaçar
SEZEN AKSU
Fatma Sezen Yıldırım
MERT FIRAT
Şahabettin Mert Fırat
MÜJDE AR
Kâmile Suat Ebrem
OKAN BAYÜLGEN
Kaan Okan Görgün
TEOMAN
Fazlı Teoman Takupoğlu
KİBARİYE
Bahriye Tokmak
EDA ECE
Eda Ece Uzunalioğlu
Kaynak: tgrthaber.com