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Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:49
Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız

Podyumlardan oyunculara birçok ünlünün kimlikteki isminin farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları sahne için bazıları ise beğenmediği için ikinci ismini hiç duyurmadı. İşte, ilk duyunca oldukça şaşıracağınız ünlülerin gerçek isimleri

Çoğunu ilk kez duyacağınız ünlü isimlerin gerçek isimlerini listeledik. Seda Sayan'dan Eda Ece'ye, Teoman'dan Okan Bayülgen'e karşı birçok ünlünün gerçek ismini duyunca oldukça şaşıracaksınız. 

BURCU ESMERSOY 

Kamile Burcu Esmersoy

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 1. Resim

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 2. Resim

SEZEN AKSU 

Fatma Sezen Yıldırım

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 3. Resim

MERT FIRAT

Şahabettin Mert Fırat

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 4. Resim

MÜJDE AR

Kâmile Suat Ebrem

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 5. Resim

OKAN BAYÜLGEN

Kaan Okan Görgün 

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 6. Resim

TEOMAN 

Fazlı Teoman Takupoğlu

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 7. Resim

KİBARİYE 

Bahriye Tokmak

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 8. Resim

EDA ECE

Eda Ece Uzunalioğlu

Ünlülerin bilinmeyen gerçek isimleri! Duyunca şok olacaksınız - 9. Resim

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com

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