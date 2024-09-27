Ünlülerin evleri yok artık dedirtiyor! Sadece dekorasyonuna milyonlar harcadılar

27 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:32

Ünlülerin evleri birçok kesim tarafından merak ediliyor. Dekorasyona milyonlar harcayan ünlüler, zaman zaman evlerinde fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Son dönemde lüks evleriyle dikkat çeken ünlü isimleri listeledik. Yazın tatil yapamayıp evlerinin dekorasyonuyla uğraşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Anıl Altan ile Pelin Akil 4 katlı lüks villasından kareleri sizler için listeledik.

Ünlülerin servet harcadığı evlerinden kareleri sizler için derledik. Lüks evlerindeki detayları öğrenince bir hayli şaşıracaksınız. Birbirinden ilginç dekorasyon fikirleriyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü isimler, ödedikleri fiyatlarla da hayrete düşürdü.

PELİN KARAHAN

Yazları eşi ve çocuklarıyla Bodrum'daki yazlıklarında vakit geçiren Pelin Karahan​, evinden sık sık paylaşım yapıyor. Bodrum'da merkezde bulunan evi için milyonlar harcayan Pelin Karahan tüm detaylarla tek tek kendisi ilgilendi.

FAHRİYE EVCEN​ - BURAK ÖZÇİVİT

Son aldıkları reklam filminden 80 milyon kazanan Fahriye Evcen​ ile Burak Özçivit kazandıkları parayı gayrimenkule yatırıyor. Çift Bodrum​'un en rağbet gören beldesinden lüks bir yazlık aldı. Dekorasyonunu Fahriye Evcen'in yaptığı yazlığın fiyatı dudak uçuklattı.

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti İstanbul'un göbeğinden uzak doğa içindeki evlerinde yaşıyor. İkiz kızları olan çiftin evleri 4 katlı. Çocuklar için oyun alanları da olan evin ilk girişinde ise büyük bir salon yer alıyor.

YASEMİN ŞEFKATLİ - İDO TATLISES

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evlendikten sonra Sarıyer'deki lüks villada yaşamaya başladı. Avatar Atakan ile de komşu olan çift, .çocuklarının gelmesiyle evi yeniden dekore ettirdi.

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, İstanbul'un her yerine aynı mesafedeki evlerinden sık sık paylaşım yapıyor. İki kızı olan çift, evlerinde en çok güvenliğe önem verdi. Tedbirleri elden bırakmayan çift, havuz ve kapılar için önlemler aldı.

DİLAN TELKÖK- BERKAY HARDAL

Yeni anne ve baba olan Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti Köyceğiz'de kendi zevklerine göre ev inşa ettiler. Her detayını bir bir paylaşan Dilan Telkök, 3 katlı evinde bahçeye ve havuza da önem verdi.