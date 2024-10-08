Uraz Kaygılaroğlu, tepki çeken pozları hakkında konuştu! "Oyunculuğu bırakmaya hazırım"

08 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:52

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice öldürülmesinin ardından geçmişte verdiği pozlarla eleştiri oklarının hedefi olan Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bağlandığı canlı yayında özür diledi. “Oyunculuğu bırakmaya razıyım” diyen Uraz Kaygılaroğlu, "Eğer bu meseleler benim oyunculuğu bırakmamla çözülecekse, bırakmaya razıyım" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz nisan ayında o zamanki sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlarla tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu​, Semih Çelik’in canice Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner’i öldürmesi sonrası verdiği pozlar tekrar gündem oldu ve eleştiri yağmuruna tutuldu. İlk kez konu hakkında konuşan Uraz Kaygılaroğlu, herkesten özür diledi.

URAZ KAYGILAROĞLU TEPKİ ÇEKEN SERGİ HAKKINDA KONUŞTU

Sosyal medyada fotoğraflarını yoruma kapamasına rağmen, eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda verdiği pozlardan dolayı özür dileyerek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi.

URAZ KAYGILAROĞLU "OYUNCULUĞU BIRAKIRIM"

"Oyunculuğu bırakırım" diyen Uraz Kaygılaroğlu, "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik​ adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım." ifadeleriyle çok üzgün olduğunu belirtti.

Can güvenliğinden de endişe ettiğini belirten oyuncu, "Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım ' diyerek ilk kez konu hakkında konuştu.